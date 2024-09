Brasileiro ligado ao PCC é preso no Paraguai em operação internacional de combate ao tráfico

Na madrugada desta terça-feira (17), Tiago Godoy Martti, brasileiro de 26 anos, foi preso em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã (MS). Martti é acusado de ser um dos principais membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi detido como parte da Operação Vagus, uma ação conjunta entre a Polícia Federal brasileira e a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai.

Tiago Martti foi encontrado em uma residência de luxo no bairro Jardim Aurora, após ser alvo de um mandado de prisão internacional, que visa sua extradição para o Brasil. As autoridades o apontam como um dos principais envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A operação da Polícia Federal cumpriu mandados em nove cidades de cinco estados brasileiros, incluindo Ponta Porã.

O PCC, juntamente com o Comando Vermelho, exerce forte influência na região fronteiriça, sendo responsável pelo envio de drogas e armas para o Brasil e outros países. De acordo com a Senad, Martti faz parte de uma organização internacional composta por cinco núcleos independentes, espalhados por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Essa estrutura envolve bancos clandestinos, que utilizam pessoas físicas e jurídicas para realizar operações de lavagem de dinheiro. Estima-se que essas atividades tenham movimentado pelo menos 15 milhões de dólares nos últimos anos.

A prisão de Tiago Godoy Martti reforça os esforços das autoridades brasileiras e paraguaias no combate ao crime organizado transnacional, especialmente em relação às organizações criminosas que operam nas fronteiras.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais