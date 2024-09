Obras na Avenida Ernesto Geisel têm 25% do projeto concluído 

A obra, que prevê recapeamento de cerca de 3km da Avenida Ernesto Geisel, está com 25% concluída. Dividida em etapas, a equipe começou, nesta segunda-feira (16), a segunda parte do processo, que atende as quadras entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a Rua 26 de Agosto.

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) explicou que as equipes estão fazendo primeiro um lado da via para depois irem para o outro. No momento, a ação está sendo realizada no sentido bairro/centro. Vale lembrar que serão contemplados 1,5km de cada lado da Avenida, totalizando 3km.

“Estão trabalhando na quadra ao lado do Horto Florestal. Já foi feito no sentido bairro/Centro do Shopping Norte Sul até a Av. Fernando Correa da Costa. A Agetran está interditando a via na quadra em que os serviços são executados”, pontuou a assessoria da Sisep.

Além desse projeto, na mesma Avenida, a equipe da Sisep trabalha com a contenção da erosão. No trecho em que está sendo executada a obra, está interditada. “Na Av. Ernesto Geisel, no trecho entre as ruas Ouro Verde e Ceres, está interditada por conta da obra, ficando liberada apenas uma das faixas para o acesso ao comércio e residências”.

A limpeza da área foi concluída, a etapa no momento é a construção do gabião, estrutura feita de telas e pedras, sistema que oferece resistência à erosão e que permite que seja usado tanto para a estabilização de encostas como para consolidação das margens de rios e córregos.

Por Inez Nazira