China e Venezuela fortalecem parceria estratégica durante visita de Estado

Em um encontro histórico no Grande Palácio do Povo, o presidente chinês, Xi Jinping, recebeu seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro Moros, que está em visita de Estado à China. Durante a reunião, os líderes anunciaram a elevação das relações entre a China e a Venezuela a uma parceria estratégica para qualquer situação.

Para Xi Jinping, essa parceria estratégica é um reflexo das expectativas comuns dos dois povos e está alinhada com a tendência geral do desenvolvimento histórico. Ele enfatizou a importância de esforços conjuntos para alcançar uma cooperação estratégica mais frutífera, que beneficie ambos os povos e contribua positivamente para a paz e o desenvolvimento global.

Xi Jinping também discutiu a reforma e abertura da China, destacando o desenvolvimento das zonas econômicas especiais como parte integrante desse processo. Ele ressaltou que a reforma e a abertura são fundamentais para o progresso da China e reforçou que nenhuma força externa pode deter o desenvolvimento do país.

Além disso, Xi Jinping expressou o compromisso da China em apoiar a Venezuela na busca por um caminho de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais. Ele manifestou o apoio chinês à criação de zonas econômicas especiais na Venezuela e compartilhará experiências relevantes para auxiliar no desenvolvimento nacional venezuelano.

Nicolás Maduro Moros, por sua vez, destacou que o estabelecimento da parceria estratégica tem um significado histórico e abrirá uma nova era nas relações bilaterais. Ele expressou a disposição da Venezuela em aprender com as experiências chinesas na construção de zonas econômicas especiais e aprofundar a cooperação em setores como agricultura, investimento, educação e turismo.

Maduro também enfatizou o apoio da Venezuela à iniciativa do Cinturão e Rota, bem como a outras propostas globais, como a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global, todas propostas por Xi Jinping.

O líder venezuelano reforçou o compromisso de seu país em fortalecer a comunicação e cooperação com a China em fóruns multilaterais, como as Nações Unidas e o mecanismo do BRICS. Ele salientou a importância de preservar o multilateralismo e os interesses legítimos dos países em desenvolvimento, visando a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

