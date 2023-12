Estádio Arthur Marinho pode ser reaberto para competições Estaduais

O prefeito Marcelo Iunes esteve na manhã de hoje (14), junto com o comandante do 3° Grupamento de Bombeiros Militar (3° GBM), major Pablo Diego Barros de Jesus, em uma visita técnica ao estádio Arthur Marinho.

“Foi uma visita técnica, com o Comando do 3° Grupamento de Bombeiros, para que possamos trabalhar as ações de liberação para começarmos a sediar jogos. Temos o sub 15, sub 17, o futebol feminino e até mesmo o Corumbaense na segunda divisão. Precisamos destes laudos técnicos. Acredito que na próxima semana os bombeiros nos passem o que é necessário para liberação para que a gente possa colocar o estádio em uso com segurança”, disse o prefeito de Corumbá.

De acordo com o comandante, após a visita técnica é feita uma notificação para que as medidas de adequações de segurança sejam cumpridas dentro do prazo. “A partir daí é feita uma notificação para que as medidas de segurança contra o incêndio e pânico sejam cumpridas adequadamente”, disse o major Pablo destacando que o objetivo é “garantir a segurança da população, dos torcedores que virão aqui, futuramente, frequentar o estádio”.

