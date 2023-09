Dia das Crianças deve movimentar R$ 357 milhões

O Dia das Crianças, deve movimentar R$ 357,66 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, montante 42% maior que em 2022, com gasto médio de R$ 373,58. Essa é a constatação da pesquisa sazonal do Dia das Crianças desenvolvida realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF/MS) em parceria com o Sebrae MS aponta que neste ano o 12 de outubro, quando é comemorado . A pesquisa foi aplicada de 21 a 28 de agosto nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas. Foram ouvidas 1.981 pessoas e o intervalo de confiança é de 95%.

“Percebemos que em todos os municípios pesquisados haverá aumento, com destaque para Coxim (+61%), Dourados e a região de Corumbá e Ladário, nas quais é esperada uma movimentação 57% maior neste ano. Os consumidores estão mais propensos a presentear e comemorar, sendo que o aumento mais significativo está nas comemorações.”, observa a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Dos entrevistados, 71,83% disseram que irão às compras, o que deve movimentar R$ 227,16 milhões, com valor médio de R$ 212,90 por presente. São fatores determinantes para as compras a qualidade, apontada por 38,93% dos entrevistados; a escolha da criança, por 37,53% e a vitrine, com 15,60%. Sobre o presente, os brinquedos são os mais lembrados, com 56,15% das intenções de compras, seguidos de roupas (35,77%), calçados (18,06%) e eletrônicos (5,27%). Dentre os que não irão presentear, a maioria aponta que a razão é por não ter filhos, netos, sobrinhos ou mesmo não ter crianças pequenas. A falta de dinheiro também aparece, entre 13,26% dos entrevistados.

Já as comemorações devem movimentar R$ 130,49 milhões, com um gasto médio de R$ 160,69 e 54,67% afirmam que irão comemorar. Na maioria dos casos, 44,69%, a comemoração será em família e com a compra de ingredientes para o preparo da refeição. Outros 14,77% pretendem fazer um passeio, percentual próximo dos que informaram que devem ir a uma lanchonete, restaurante ou sorveteria com os pequenos.

Leia mais: Preço de brinquedos sobe 20% e inflação deve afetar Dia das Crianças

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.