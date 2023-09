Processos históricos de Campo Grande podem ser acessados por QR Code

Processos históricos e relevantes que tramitaram na comarca de Campo Grande podem ser acessados pelo site do Tribunal de Justiça. O acervo digital, que abriga também casos de outras comarcas do Estado, pode ser acessado pelo celular por QR Code no Portal da Memória do TJMS, pelo link https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=229638279.

São ações judiciais como o primeiro júri de Campo Grande, julgado em dezembro de 1912. João Bernardes de Freitas foi denunciado por ter provocado a morte de Francisco Velloso com golpes de faca, no dia 6 de junho de 1909.

Outro processo disponibilizado digitalmente é o caso da Bruxa da Sapolândia, ocorrido no final da década de 1960. Trata-se de um processo criminal contra Célia de Souza, João Luiz da Silva e Bertolino Larson em razão da polícia ter encontrado os corpos de quatro crianças nos fundos do quintal da Célia, na Vila Afonso Pena, região que era conhecida à época como “Sapolândia”.

Segundo consta na denúncia, Célia e João, a pretexto de realizar tratamento espiritual, espancavam e infringiam maus tratos aos menores, o que, juntamente com a falta de assistência médica, causaram as mortes das crianças, cujos corpos foram enterrados no terreno da casa para esconder a prática dos crimes. Por isso, foram denunciados pela prática dos crimes de lesão corporal seguida de morte, ocultação de cadáver e curandeirismo.

Apesar da descrição apresentada pelo órgão acusador ter se espalhado na comunidade, que agregou à narrativa algumas doses de terror, os fatos não foram comprovados e os réus foram absolvidos. A absolvição dos réus, porém, não interferiu na propagação do caso, que já tinha grande repercussão na sociedade e passou a misturar elementos das narrativas macabras do processo com alguns aspectos do imaginário popular, tornando-se uma espécie de lenda urbana ao longo do tempo.

Outro processo que pode ser acessado é o da Miss Campo Grande. João Marcondes Fernandes de Deus foi acusado de, na madrugada de 1º de março de 1980, praticar, com disparo de arma de fogo, o homicídio da esposa Gleide Dutra de Deus, eleita Miss Campo Grande em 1975. O processo ganhou repercussão internacional devido ao fato de terem sido utilizadas, dentre outras provas, cartas psicografadas pelo médium Francisco Xavier para defesa do réu.

O Portal da Memória do Tribunal de Justiça é administrado pelo Departamento de Gestão Documental e Memória da Secretaria Judiciária. Mais informações podem ser obtidas pelo 3314-1385.

