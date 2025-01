Cerimônia de posse dos secretários de Campo Grande destaca compromisso com respostas rápidas à população

A cerimônia de posse dos secretários municipais de Campo Grande, realizada na manhã deste domingo (13), foi marcada por um discurso de compromisso e celeridade nas ações da nova gestão municipal. Camilla Nascimento, vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, iniciou a solenidade destacando a importância de uma “resposta rápida” de todas as pastas às demandas da população.

“O desafio é fazer tudo acontecer muito rápido. Seu foco é nosso foco, seu objetivo é nosso objetivo. O que você construiu, e se dedicou, no plano para Campo Grande, será executado com muita celeridade”, afirmou Camilla, referindo-se às metas estabelecidas pela prefeita Adriane Lopes (PP) para a cidade.

Antes de sua fala, foi realizada uma sessão de assinaturas de posse, com a leitura do currículo de cada secretário que continuará em sua pasta ou assumirá um novo cargo no início deste ano. No entanto, Camila foi enfática ao reforçar que “não importa o currículo, o que importa é atender à vontade da população. Será atendida de forma rápida”, garantindo que a gestão dará continuidade ao trabalho de forma ágil e eficiente.

Positiva, a vice-prefeita também se mostrou confiante no sucesso da gestão de Adriane Lopes. “Vai dar certo, já deu certo”, declarou Camila, destacando a confiança na administração da prefeita.

Após o discurso de Camilla, foi a vez do vereador Papy (PSDB), atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores, discursar. Ele aproveitou o momento para destacar a presença de ex-vereadores no novo time de secretários, citando Valdir Gomes (secretário executivo de Cultura), Paulo Lands (secretário executivo da Juventude) e Sandro Benites (chefe da Fundação Municipal de Esportes).

Em seu pronunciamento, Papy destacou a importância da Câmara Municipal como um espaço para ouvir as demandas da população de Campo Grande e expressou o apoio à gestão de Adriane Lopes. “A prefeita e sua madrinha política, a senadora Tereza Cristina (PP), podem contar com a parceria da Câmara para os bons projetos para Campo Grande”, declarou.

A senadora Tereza Cristina, presente na cerimônia, também fez um breve discurso, parabenizando os novos secretários pela nomeação e destacando a importância de uma gestão pública responsável. “Saibam tratar a coisa pública com seriedade e responsabilidade”, recomendou a senadora, reforçando o papel fundamental dos secretários no cumprimento das metas e desafios da administração municipal.

Confira os nomes de secretários e diretores:

– Camilla Nascimento de Oliveira – Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS);

– Marcelo Miglioli – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep);

– Sandro Benites – Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes;

– Youssif Domingos – Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov);

– Ulisses Rocha – Secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov);

– Márcia Helena Hokama – Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz);

– Andréa Alves Ferreira Rocha – Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi);

– Rosana Leite De Melo – Secretaria Municipal de Saúde (Sesau);

– Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado – Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec);

– Ademar Silva Junior – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento – Econômico, Turístico e Sustentável (Semades);

– Lucas Bitencourt – Secretaria Municipal de Educação (Semed);

– André Brandão – Secretaria Especial de Licitações e Compras (SELC);

– Catiana Sabadin – Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE);

– Berenice Jacob – Agência Municipal de Maio-Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb);

– Paulo da Silva – Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran);

– Elza Pereira Da Silva – Diretora-presidente do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande);

– João Henrique Lima Bezerra – Funsat (Fundação Social do Trabalho);

– Valéria Maria Barbosa Regis Machado – adjunta na Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi);

– Maria Lúcia de Fátima de Oliveira – adjunta da Secretaria Municipal de Educação (Semed);

– Andrea Luiza Torres de Figueiredo da Silva – Diretora-Adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran);

– José Mário Antunes da Silva – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg);

– Claudio Marques – diretor-presidente da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários);

– Angélica Fontanari – Secretaria-Executiva da Mulher;

– Paulo Cesar Lands Filho – Secretario-Executivo da Juventude;

– Valdir Gomes – Secretario-Executivo da Cultura;

– Thelma Mendes – Secretaria Especial da Casa Civil;

– Darci Caldo – Secretario Especial de Articulação Regional;

– Anderson Gonzaga – Secretário Especial de Segurança e Defesa Social;

– Elton Dione de Souza – Controladoria-Geral do Município.

