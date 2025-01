Ademar Silva Júnior assume Semades e promete avanço em licenças ambientais e desenvolvimento econômico na Capital

Ademar Silva Júnior (PP) foi oficializado nesta segunda-feira (13) como titular da nova Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) em Campo Grande. A posse ocorre como parte da reformulação da administração da prefeita Adriane Lopes (PP), marcando o início de uma fase que promete agilidade em processos e foco no desenvolvimento econômico sustentável da cidade.

Ademar, aliado da senadora Tereza Cristina (PP), que desempenhou papel ativo na reorganização administrativa, adianta que pretende apresentar o planejamento estratégico da Semades dentro de 20 dias. “Vamos sentar essa semana, estamos terminando de montar a equipe e vamos apresentar um planejamento para a prefeita nos próximos 20 dias”, afirmou.

A nova secretaria surge como resultado da fusão de funções anteriormente desempenhadas pela Semadur e pela Sidagro, além de assumir a gestão da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Ademar defende que a reestruturação trará celeridade aos processos. “Campo Grande é uma Capital grande, que tem um volume de investimento monstruoso e precisa dar celeridade a isso para que a economia continue crescendo, gerando empregos e atendendo aos desejos dos campo-grandenses”, ressaltou.

Entre as prioridades para os primeiros 100 dias, está a resolução de pendências e atrasos relacionados a licenças ambientais, como o habite-se. Além disso, Ademar prometeu um direcionamento claro para os empreendedores. “Agora, o empresário quando chegar dentro da secretaria vai saber onde ir, vai ter começo, meio e fim, dando a celeridade que o mercado nos exigiu”, destacou.

Com a criação da Semades, a pasta ganha atribuições amplas, como promover o desenvolvimento econômico sustentável, atrair investimentos, apoiar a agricultura familiar, fomentar o empreendedorismo e gerenciar o Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande). A secretaria também será responsável por fiscalizar posturas municipais, controlar o patrimônio imobiliário, e cuidar de serviços como cemitérios, feiras e mobilidade urbana com atenção à acessibilidade.

Perfil político e experiência

Ademar é médico-veterinário e especialista em agronegócios, com um histórico político robusto. Já presidiu a Famasul, Funar, Senar/MS e Anater, além de ocupar cargos como diretor-presidente da Funtrab e secretário-adjunto da Semadesc. Atualmente, é vice-presidente de Finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o que o torna uma figura influente no setor.

