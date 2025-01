Matrículas para aprovados no Exame de Seleção 2025 do IFMS começam e seguem até sexta-feira (17)

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu o período de matrícula para os candidatos aprovados no Exame de Seleção 2025. Os convocados na primeira chamada devem efetuar a matrícula até sexta-feira (17) nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

As matrículas podem ser feitas online, por meio do Sistema Online de Matrícula, utilizando o usuário e senha do Gov.br. Os documentos exigidos incluem o histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente, documento oficial com foto, foto 3×4 recente ou selfie, e a DVA (Declaração de Vacinação Atualizada).

Quem não tem acesso à internet poderá realizar a matrícula presencialmente, na Cerel (Central de Relacionamento) do campus do IFMS para o qual se inscreveu, conforme os endereços e horários de atendimento disponíveis nas unidades.

Foram disponibilizou 1.760 vagas para 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, conforme o Edital nº 042/2024.

Nos cursos técnicos integrados, os estudantes cursam o ensino médio e, simultaneamente, disciplinas específicas de um curso técnico. Ao concluir o curso, é possível ingressar diretamente no mercado de trabalho ou dar continuidade aos estudos em nível superior.

Cronograma

Todos os candidatos devem ficar atentos às próximas etapas do processo seletivo:

Data/Período Etapa 24/01/2025 Publicação da 2ª chamada – convocação para matrículas e confirmação de interesse na lista de espera 27 a 30/01 Período para matrícula on-line da 2ª chamada 06 e 07/02 Período para matrícula em vagas remanescentes, se houver 10/02 Publicação da relação de cursos com matrículas concluídas e/ou cursos com vagas remanescentes Março Previsão de início das aulas

Para mais informações ou em caso de dúvidas sobre o Exame de Seleção 2025, o IFMS pode ser contatado pelo e-mail [email protected].