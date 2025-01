Homem é preso em Fátima do Sul por tráfico de drogas

Neste domingo (12), a Polícia Civil de Fátima do Sul, por meio do Setor de Investigação Gerais da 1ª Delegacia, prendeu em flagrante um homem de 30 anos envolvido no tráfico de drogas. O autor, que já possui passagem por tráfico, estava realizando entregas de cocaína a domicílio para usuários da cidade.

Com base nas investigações, os policiais monitoraram o suspeito e o interceptaram na Rua Gaúcha, região central. Durante a abordagem, foram encontradas em sua posse 15 gramas de cocaína, uma balança de precisão e R$ 100 em espécie.

O entorpecente apreendido renderia ao criminoso um lucro ilícito superior a R$ 2.000,00.