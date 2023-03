Catan mostra livro de Hitler e é Manchete no site da Veja

Ao exibir na tribuna da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul durante um discurso o livro Mein Kempf (Minha luta) escrito pelo ditador alemão Adolf Hitler o deputado estadual João Henrique Catan voltou a criar polêmica e já se tornou manchete na imprensa nacional. O site da revista Veja dedicou matéria ao pronunciamento do parlamentar o classificou o seu discurso como apologia ao nazismo o que é crime, passivel de reclusão em caso de condenação.

A matéria no site da revista lembra que João Henrique Catan no ano passadoi foi protagonista de um episódio também de repercussão nacional quando deu um tiro durante uma participação remota na sessão da Assembléia Legislativa. Por ocasião desse episódio o parlamentar justificou o disparo como sendo “um tiro de advertência no comunismo”.

De acordo com o pronunciamento do parlamentar a Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul deveria se inspirar nos ideais do Parlamento Europeu da Alemanha para se reconstruir e se reorganizar.

