Na “semana das mulheres”, passageiras terão assento exclusivo e 15% de desconto em passagens

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS) em parceria com as empresas de transporte intermunicipal de passageiros no Mato Grosso do Sul, divulgou uma campanha na semana da mulher, que irá garantir assento exclusivo e 15% de desconto em passagens para as passageiras que embarcarem entre os dias 6 e 12 de março.

Nesta segunda-feira (6), a campanha foi lançada na cerimônia de celebração ao Dia da Mulher com todos os servidores da agência reguladora e contou com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, a subsecretaria dos Direitos das Mulheres, Cristiane Sant’anna, a subcomandante da PM (Polícia Militar), tenente-coronel Neidy Centurião, e empresários do transporte de passageiros.

Na ocasião foi firmado o compromisso de que todas mulheres do Estado terão desconto de 15% nas viagens comprando ida e volta para qualquer destino dentro do Mato Grosso do Sul. Além disso, as mulheres que viajarão sozinhas terão o Espaço Mulher, assentos exclusivos dentro dos ônibus, garantindo assim mais segurança durante a viagem.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, chamou a atenção para a importância de entender que o Dia da Mulher é todo dia. “Nós acreditamos na evolução, que chegará o dia em que não precisaremos demarcar assento ou lugar para elas, que os homens vão entender que é preciso ter o respeito”, afirma Assis.

Para a primeira-dama, Mônica Riedel, o importante trabalho da Agems faz com que as concessionárias vejam a Agência não como uma figura de intervenção, mas como uma parceira para melhoria da vida das pessoas. “Vocês fazem a Agems, é a contribuição de cada um, no dia a dia, que faz a agência ter esse olhar para a real necessidade das pessoas. A segurança da mulher é muito importante, quem dera não fosse mais preciso, mas ainda é necessário”, enfatiza.

Representatividade

A subsecretária Cristiane Sant’Anna enalteceu a valorização do quadro de funcionárias da Agems, um ponto importante na defesa das pautas femininas e elogiou as iniciativas voltadas para as mulheres. “É uma ação que ‘põe a mão no bolso’. Isso é para dizer que as mulheres são trabalhadoras, que contribuem para a construção da sociedade, em casa e fora delas”, pontua.

“É uma alegria ver políticas públicas afirmativas que realmente fazem a diferença na vida das mulheres. Essa parceria entre homens e mulheres de bem é importante para a construção de uma sociedade melhor””, afirmou a subcomandante da PM, coronel Neidy Centurião.

Representando as servidoras da Agems, a diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro, também enalteceu o valor da cooperação para o desenvolvimento de ações inovadoras dentro da regulação. “Agradecemos a cada empresa, e também ao apoio e receptividade que tivemos da Subsecretaria da Mulher, da primeira-dama e das nossas servidoras e também dos servidores que fazem a diferença na construção de um novo ambiente regulatório para as pessoas”, finalizou.

Campanha

As empresas que prontamente participaram da campanha operam de forma regular dentro do Estado, são elas: Viação Cruzeiro do Sul, Viação Motta, Viatur Transportes, Empresa de Transportes Andorinha S A, Expresso Mato Grosso, Expresso Maringá e Expresso Adamantina.

Para garantir o desconto é necessário comprar o bilhete de passagem, presencial e online e apresentar o documento de identidade. Para garantir o assento exclusivo é necessário reservar no ato da compra da passagem. É importante ressaltar que os assentos são limitados, mas a boa notícia é que essa exclusividade será mantida.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da Assessoria de Comunicação Agems.