Federação define datas e horários das quartas de final do Paulista

A Federação Paulista divulgou nesta segunda-feira (6) as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista 2023. O Palmeiras vai abrir o mata-mata no sábado (11), às 19h, contra o São Bernardo, no Allianz Parque.

No domingo (12), é a vez de o Corinthians entrar em campo diante do Ituano, às 16h, na Neo Química Arena. No mesmo dia, o RB Bragantino pega o Botafogo-SP, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Fechando a fase, o São Paulo encara o Água Santa na segunda-feira (13), às 20h, no Allianz Parque. Os duelos das quartas de final são em jogos únicos, com os líderes de cada grupo tendo o mando de campo do confronto.

Os resultados das partidas continuam somando pontos na tabela geral. Dessa forma, as equipes com maiores pontuações de cada lado da chave vão jogar a semifinal, que também é em jogo único, em seus estádios.

Com informações da Folhapress