Carlão nega aceitar (agora) ser candidato a vice

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande vereador Carlos Augusto Borges (PSB) disse que se algum candidato a prefeito lhe convidar e a população aprovar, “está dentro”, ele no entanto disse que esse convite só pode ser aceito no ano que vem uns 15 dias antes das convenções. “Eu gostaria até de ser vice, mas não posso dizer que sou candidato a vice, até porque não existe essa candidatura. Se o candidato a prefeito na época me convidar e a população crer que eu vou ajudar, eu estou junto”, afirmou Carlão.

A declaração do vereador ocorreu durante sessão da Câmara dos vereadores na manhã desta terça-feira (14). Ele disse que nesse momento só aceitaria falar se fosse para uma candidatura a prefeito pelo PSB uma vez que quem aceitar ser vice agora vai acabar não sendo candidato a nada. Carlão negou, durante sessão na Câmara , que esteja articulando para ser candidato a vice-prefeito na eleição da Capital. “Vice é algo natural. A pessoa se torna vice na época, naturalmente. Agora, quem sai dois anos antes, candidato a vice, não é candidato a nada. Sou candidato a vereador”, ressaltou.

Vereador por quatro mandatos consecutivos e atualmente ocupando a presidencia do Legislativo Municipal de Campo Grande “Carlão” (PSB) vem sendo anunciado como candidato a vice na chapa encabeçada por Beto Pereira do PSDB. Para Carlão, o PSB vem promovendo em âmbito nacional, quanto no número de cadeiras ocupadas na Câmara. Atualmente o partido ocupa uma das 29 cadeiras do legislativo municipal. “Além de mim, o partido conta com Paulo Duarte e Ricardo Ayache, nomes fortes. ”, concluiu.

Leia mais: Carlão fará B.O contra fake news de suposta “armação” contra prefeita

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.