Parque das Nações sedia Copa do Brasil de Canoagem e festival de atividades

A manhã de domingo (19) será repleta de atividades físicas e de lazer no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), promove o 1º Festival de Verão no Parque. A programação, gratuita, tem início às 7 horas.

Com o objetivo de estimular a prática esportiva e oferecer opções de lazer saudável à população, o evento é destinado a pessoas de todas as idades. A lista de atividades inclui aulas de ginástica localizada, dança, slackline, patins, escalada, ioga, além de demonstrações de fundamentos de modalidade esportivas como jiu-jitsu, kung fu e capoeira.

Haverá ainda sessões de massoterapia e espaço reservado para avaliação física, bioimpedância e aferição de pressão arterial. Em alusão ao mês da mulher, será realizada também a caminhada “Mulher, Somos e Seremos Mais”. As inscrições serão feitas no local e as 200 primeiras inscritas receberão uma camiseta de brinde.

Copa do Brasil de Canoagem

Ao mesmo tempo, acontecerão as disputas finais da Copa Brasil de Paracanoagem, no lago do Parque. Grandes nomes da modalidade estarão na água, como o sul-mato-grossense campeão olímpico Fernando Rufino, além dos multicampeões Igor Tofolini e Mari Santilli.

A competição na capital sul-mato-grossense, que começa no sábado (18), serve como seletiva para dois eventos internacionais da temporada: a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial de Paracanoagem.