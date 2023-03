Ingressos para show de Dire Straits Legacy em Campo Grande estão à venda

Os ingressos para o show do Dire Straits Legacy em Campo Grande estão a venda. A banda com membros da formação original de Dire Straits, que era liderada pelo perfeccionista Mark Knopfler, se apresenta no dia 13 de maio, no Ginásio Guanandizão.

Para esta apresentação estão garantidas as presenças de Marco Caviglia nos vocais e guitarra; Alan Clark e Primiano Dibiase, ambos tecladistas; Trevor Horn, no baixo; Steve Ferrone na bateria; Danny Cummings na percussão e Mel Collins no saxofone. À exceção de Alan Clark, que permanece na banda original, os outros são integrantes que, em algum momento, fizeram parte do Dire Straits.

O repertório da Dire Straits Legacy inclui os maiores sucessos da banda como ‘Tunnel Of Love’, ‘So Far Away’, ‘Sultans of Swing’, ‘Walk of Life’, ‘Your Latest Trick’, além das canções ‘Romeo and Juliet’ e ‘Money for Nothing’. Segundo os organizadores, são esperadas 3.500 pessoas no dia do evento.

Os valores dos ingressos são:

Arquibancada- Tunnel of Love – Inteira R$ 220 + Taxas

Cadeira Central- Brothers In Arms – Inteira R$ 300 + Taxas

Cadeira Lateral verde- Skateaway – Inteira R$ 280 + Taxas

Cadeira Lateral Azul- Why Worry – Inteira R$ 280 + Taxas

Pista Premium- So Far Away – Inteira R$ 360 + Taxas

Camarote- Money for Nothing – Inteira R$ 400 + Taxas

Arquibancada- Tunnel of Love – Meia R$ 110 + Taxas

Pista Premium- So Far Away – Meia R$ 180 + Taxas

Cadeira Lateral verde- Skateaway – Meia R$ 140 + Taxas

Camarote- Money for Nothing – Meia R$ 200 + Taxas

Cadeira Lateral Azul- Why Worry – Meia R$ 140 + Taxas

Cadeira Central- Brothers In Arms – Meia R$ 150 + Taxas

Camarote- Money for Nothing – Solidária + 1kg de Alimento R$ 300 + Taxas

Pista Premium- So Far Away – Solidária + 1kg de Alimento R$ 280 + Taxas

Arquibancada- Tunnel of Love – Solidária + 1kg de Alimento R$ 180 + Taxas

Cadeira Lateral verde- Skateaway – Solidária + 1kg de Alimento R$ 240 + Taxas

Cadeira Central- Brothers In Arms – Solidária + 1kg de Alimento R$ 260 + Taxas

Cadeira Lateral Azul- Why Worry – Solidária + 1kg de Alimento R$ 240 + Taxas

ESGOTADO Bistrô Vip (4 lugares) Sultans of Swing – Vip R$ 1.600 + Taxas

Você pode adquirir os ingressos neste link.