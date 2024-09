Candidatura: Airton Saraiva propõe mandato com foco no social ao retornar à Câmara de Vereadores

“Estou pleiteando retornar à Câmara Municipal para tratar do social. Foco total no atendimento do social e especialmente na saúde”. Assim, de um modo enfático, Airton Saraiva definiu o seu projeto político como candidato a vereador pelo partido Avante, pois segundo ele tem visto o sofrimento da população carente quando precisa de um atendimento para um familiar que encontra com problema de saúde.

Após ter exercido quatro mandatos como vereador, em 2016 ele decidiu afastar-se da política para dedicar-se a assuntos particulares, principalmente aos seus negócios. ” Não vejo a política como um bico, pois o vereador tem que ter dedicação de 100% e naquele momento eu não poderia me dedicar totalmente ao mandato, então me afastei e nesse período cuidei dos meus negócios e hoje posso retornar para ser vereador em tempo integral”, afirmou Airton Saraiva.

Airton Saraiva disse que já está mantendo contatos com empresários que são seus amigos e que estes estão dispostos a investir na criação de uma rede de assistência para que possa ter um carro para prestar assistência, levando remédio para pessoas que não têm como se deslocar até um posto de saúde. “Acho que a Câmara e a prefeitura se distanciaram da população e por isso vou criar um gabinete nos bairros, fazendo valer o meu slogan que é Airton Saraiva, compromisso com a comunidade”, ressaltou.

Airton Saraiva também disse que o poder público e os empresários precisam atender à população carente e sei que tem muito empresário disposto a contribuir, faltando apenas que vereadores apresentem as soluções. “Conheço como funciona a Câmara e hoje tenho a minha vida tranquila, por tanto poderei dedicar à atividade de vereador em tempo integral, concluiu Aírton Saraiva.

Por Laureano Secundo

