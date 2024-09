Atiradores de moto disparam mais de 10 vezes e deixam um ferido no Jardim Noroeste

Atiradores em uma moto tentaram matar um homem, de 36 anos, na Rua Terra Vermelha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O atentado ocorreu nessa terça-feira (24). Os suspeitos atiraram 11 vezes contra a vítima. O homem foi atingida na nádega.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em frente de casa quando foi surpreendida pelos suspeitos, em uma moto preta. A dupla atirou em direção ao homem e fugiu logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e ao conversar com a equipe, a vitima informou que estava em casa quando um conhecido o chamou dizendo que tinha alguém o procurando. Quando saiu para fora do imóvel, o rapaz viu os dois suspeitos em uma moto.

Os disparos atingiram o portão da residência. O rapaz foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a Santa Casa consciente e orientado.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

