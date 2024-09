Terabyte: PF deflagra operação contra abusadores sexuais na internet; 3 foram presos

Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) deflagrou em todo o país a Operação Terabyte, com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos no armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. A ação visa combater abusadores sexuais de crianças e adolescentes, que agem principalmente pela internet.

O nome “Terabyte” foi escolhido por se referir a uma unidade de armazenamento de dados cibernéticos, equivalente a 1.000 gigabytes, simbolizando a vasta quantidade de conteúdo ilícito investigado, armazenado e traficado por esses indivíduos. A operação tem como alvo aqueles que possuem ou compartilham grandes volumes de material relacionado ao abuso sexual infantil.

A Operação Terabyte conta com a participação de 750 policiais, distribuídos em diversas regiões do País, para cumprir 141 mandados de busca e apreensão. Além das unidades da Polícia Civil dos Estados, a operação tem o apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos, fortalecendo a cooperação internacional no combate a esses crimes.

Em Mato Grosso do Sul, três pessoas foram presas, em Campo Grande e Três Lagoas, por armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Além de Campo Grande e Três Lagoas, , a Polícia Federal cumpriu ordens judiciais em Corumbá.

Desde dezembro de 2023 até agosto de 2024, o Setor de Capturas da Polícia Federal já cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de execução. Esses números reforçam a importância e o alcance das operações no combate a esse tipo de crime.

A Polícia Federal também emitiu um alerta aos pais e responsáveis sobre a necessidade de monitorar e orientar crianças e adolescentes quanto ao uso seguro da internet e à prevenção de abusos, tanto no ambiente virtual quanto no mundo físico. A atenção dos responsáveis é fundamental para proteger os jovens das ameaças online.

*Matéria editada às 10h15 para atualização de informações.

