Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Hora dos quenianos

Na corrida de São Silvestre, em sua largada, mostra milhares de corredores saindo em desabalada carreira que até confunde o público, mas tem um momento em que os favoritos assumem liderança da prova e aí se sabe quem vai realmente. Esse momento, os locutores que transmitem a prova costumam usar o bordão “la vem os quenianos” em alusão ao fato de que nas últimas décadas os atletas da nação africana se notabilizaram por vender a mais tradicional prova do pedestrianismo brasileiro.

Na eleição proporcional ocorre algo semelhante nas últimas semanas da campanha, quando “sobram” pouco mais de 50 nomes que realmente estão na disputa, seja por questões de estrutura de campanha ou porque aqueles que se iludiram que poderiam se eleger começam a sentir o peso na realidade. Nesse momento, os mais sensatos acabam negociando apoio com aqueles que têm chances reais de eleição e, mesmo ainda permanecendo oficialmente na corrida eleitoral, trabalham abertamente por outros candidatos.

Contas tucanas

O presidente regional do PSDB, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, aposta que o partido dos tucanos deve eleger oito vereadores em Campo Grande. Internamente, o comentário na cúpula tucana é que a bancada terá seis integrantes tomando posse no dia 1 de janeiro de 2025.

Animação

No PP, a cúpula tem uma expectativa semelhante à dos tucanos, que é a eleição de 8 vereadores, mas poucos acreditam que dificilmente conseguirão superar a meia dúzia e, com isso, alguns dos atuais membros do Legislativo Municipal acabam ficando desanimados.

Hora do vale tudo

As redações de sites, jornais, TVs e rádios começam ser congestionadas com denúncias de todos os lados contra candidatos majoritários. Trata-se da cartada final no primeiro turno na Capital e que pode ser decisiva nos demais municípios, onde os prefeitos serão eleitos já no dia seis uma vez que não há segundo turno.

Reforma

Uma reforma no secretariado já está em curso no Governo do Estado e deverá se consolidar a partir de novembro, sendo que o resultado que sairá das urnas pode ser decisivo. Os derrotados perderão espaço, mas alguns derrotados podem ser “socorridos” com cargos, principalmente na Governadoria.

Cortes

O Governador Eduardo Riedel deverá promover rigorosos cortes de gastos em 2025 e isso deve ser sentido já na Lei Orçamentária que deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa, logo após o primeiro turno e não está descartada uma nova reforma administrativa com corte de cargos.

Rombo

Prefeitos que tentam se reeleger ou eleger seus sucessores estão mantendo a sete chaves os números referentes às finanças das prefeituras. Informações extraoficiais dão conta de que a situação é caótica e deve vir à tona logo depois das aberturas das urnas.

Meninos eu vi

O então senador Juvêncio Cezar da Fonseca realizou a sua primeira visita a Mato Grosso do Sul depois de assumir o mandato e, ao chegar no aeroporto, acabou sendo procurado por um empresário que de imediato foi pedir um emprego para o filho que estava estudando em Brasília. Como Juvêncio sabia que o autor do pedido tinha participado da campanha de um adversário, após dizer ao solicitante que deveria encaminhar o currículo para o seu gabinete, ele virou-se para o assessor que o acompanhava e disse.

– Esse pedido só será aceito no próximo mandato.

Frase

”A falta de chuva é fruto do desmatamento descontrolado ao longo dos últimos anos. Só não vê quem não quer”

Deputado estadual Paulo Duarte (PSB).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais