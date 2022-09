Candidato negro PL afirma ser o único a não receber recurso

Candidato ameaça deixar corrida eleitoral após não receber recurso do partido do Bolsonaro

Faltando 17 dias para as eleições candidato a deputado federal pelo PL, Renée Venâncio (PL), policial federal aposentado e ex-vereador de Três Lagoas, ameaça deixar a candidatura por falta de recurso e assistência por parte do partido do presidente Jair Bolsonaro no Estado.

Renée em 2018 teve mais de 14 mil votos e na região do Bolsão é conhecido como candidato Federal do Bolsonaro, mas nesta eleição ele afirma uma desigualdade nunca vista antes, nem mesmo quando concorreu a prefeito em 2020 de Três Lagoas.

Procurado por esta reportagem, o candidato afirmou não acreditar em racismo por parte dos dirigentes partidários, mas sim por conta da influência de partidos de esquerda no Partido Liberal no MS. ‘Muita desigualdade e por isto faltando poucos dias, penso em desistir”, lamentou o candidato.

Em consulta ao site DIVULGACAND do TSE pode-se verificar que o único candidato negro do partido de Bolsonaro em MS, é o único a não receber recursos para a sua campanha. O presidente regional Rodolfo Nogueira recebeu R$500 mil reais, o candidato a federal Marcos Pollon também R$500 mil reais, Sargento Bethânia r$150 mil, Tio Truttis R$526 mil reais e Rodolfo Nogueira R$501,413,00 mil reais.

Renée é conhecido por abordar temas polêmicos, e ser Bolsonarista ferrenho, além de ter amizade com os filhos do presidente.

“O Renée foi o meu convidado para ser do partido, a candidatura dele estava indeferida e agora estamos tentando trazer o dinheiro, porque quando veio o recurso do fundo eleitoral, ele estava impossibilitado de entrar na conta. Demos mais alguns dias. Condenamos qualquer tipo de racismo e não aceitamos esta pratica em setor algum”, afirmou o presidente do PL regional, Rodolfo Nogueira.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

PL traz deputados “Bolsonaristas” para palestrar na Capital – O Estado Online