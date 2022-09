Segura o Caramelo: Vídeo mostra cachorro roubando lanche de entregador

Uma situação muito engraçada foi gravada em Mocajuba, no município da região do Baixo Tocantins, no Pará. Um cachorro caramelo roubou o lanche de um entregador quando ele se distraiu. A situação aconteceu dia 11 de setembro, mas só agora viralizou na internet.

Na gravação da câmera de segurança, é possível ver o motoboy chegando até a residência em que seria feita a entrega. O homem então desce da moto e comete o erro: deixa a mochila onde o lanche estava aberta e vai até o portão chamar os moradores da casa. Nesse momento a sacola acaba escorregando e caindo no chão e o caramelo que não é bobo e nem nada aproveita a distração e pega a comida. Após o furto bem sucedido, o vira-lata segue o seu caminho bem calmamente e desaparece em meio a um matagal.

Quando o motorista percebe o sumiço fica completamente confuso. Ele olha para o chão, em volta da moto, na rua, chega a tirar a mochila da motocicleta para ver se o lanche estava lá, mas não encontra nada, já que o Caramelo já tinha se evadido do local.

Mas se você está preocupado com o que aconteceu depois desse roubo do lanche, pode ficar tranquilo pois a história teve um final feliz. O entregador, chamado Roseilson Melo, falou pro cliente que o lanche tinha sumido, que não acreditou muito na história.

Quando retornou para o restaurante Delícias de Francisca, o motoboy chegou desnorteado com a situação. Roseilson e o dono do estabelecimento, Tharles Costa, então tiveram a ideia de voltar ao local e pedir as imagens das câmeras de segurança próximas ao local para ver o que realmente tinha acontecido. Quando tiveram acesso as imagens, descobriram o responsável pelo sumiço do lanche, que logo foi encontrado e recebeu muito carinho.

