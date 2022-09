Roger Federer anuncia aposentadoria do tênis

Um dos maiores tenistas de todos os tempos vai se aposentar. Roger Federer, detentor de 20 títulos de Grand Slams, anunciou sua aposentadoria após o torneio Laver Cup, na manhã desta quinta-feira (15).

O suíço publicou uma carta onde conta que diante dos problemas físicos não poderá mais seguir. Na carta ele conta que seu último evento será a Laver Cup no próximo final de semana em Londres e que não irá mais competir no circuito mundial.

To my tennis family and beyond, With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

“Para minha família do tênis.

De todos os presentes que o tênis me deu, os maiores, sem dúvida, foram as pessoas que encontrei no caminho, meus amigos, competidores e a maioria dos fãs que deram sua vida pelo esporte. Hoje quero dividir uma notícia com todos vocês. Como a maioria sabe, os últimos três anos me deram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para retornar no meu melhor. Mas também sei que meu corpo tem capacidades e limites e ultimamente vinha me dando claros sinais . Tenho 41 anos, joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis me tratou mais generosamente do que sonhava. E preciso reconhecer que é o momento de encerrar minha carreira competitiva.

A Laver Cup na próxima semana será meu último torneio ATP. Vou jogar mais tênis no futuro, claro, mas não no circuito ou nos Grand Slams”, disse o suíço de 41 anos.”

Roger Federer encerra a carreira com 1251 vitórias e 275 derrotas. Foram 103 títulos sendo 20 de Grand Slam (oito de Wimbledon, um de Roland Garros, cinco do US Open e seis do Australian Open).

