Camila Jara volta a ser única, mas desta vez, no Congresso

Camila Jara a única deputada federal do Estado eleita, deixa o cargo de vereadora, em que foi eleita em 2020 também como a única vereadora de Campo Grande, e em 2023 ocupará a nova cadeira com objetivo de mostrar que a política existe para melhorar a vida das pessoas e transforma.la.

Camila chegou ao Congresso após apostar em ações digitais e ser uma das candidatas mais atuantes e presentes nas redes sociais, com postagens que fizeram a população rever situações como a inflação e tantos outros problemas que o país enfrenta. Jara também apostou em apoiadores e visitas ao interior do estado com antigos nomes do partido como caminhou com o ex-governador Zeca do PT, que também foi eleito como deputado estadual.

“Mato Grosso do Sul agente mostrou que é possível fazer diferente e garantir uma representatividade no congresso Nacional que luta pelo desejo de transformação. Nossos desafios daqui para frente serão imensos, mas tenho certeza de que serão um voto de esperança. Quero agradecer a todos que acreditaram nesta mudança. Está na hora de mostrar que a política existe para melhorar a vida das pessoas.” comemorou Camila Jara que teve 56.522 mil votos

O Vander Loubet retornou ao Congresso com mais de 76 mil votos e a boa votação do PT no Estado garantiu o aumento de deputados na assembleia legislativa e na Câmara Federal com a vaga que entrou a novata, Camila Jara, que foi um fenômeno das redes sociais desta campanha.

