Homem é preso por vender voto em troca de sete cervejas

Um homem de 44 anos, foi preso na noite de ontem (2), após confessar ter vendido o voto em troca de sete garrafas de cerveja. O crime eleitoral ocorreu em Paranhos, a 462 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil fazia diligências durante as eleições quando identificaram quatro pessoas, próximo à rodoviária do município, que se deslocavam vindos do Paraguai.

Durante a abordagem, os policiais notaram que um dos homens carregava uma sacola com sete garrafas de cerveja, ao ser questionado ele relatou que recebeu a bebida no Paraguai, mas em troca teria que votar em um determinado candidato.

Outro homem que estava no local relatou ter recebido R$ 20,00 de um líder indígena em troca de votos, questionado sobre o dinheiro, o homem disse que já havia utilizado para comprar alimentos. Os outros dois homens relataram que foram influenciados por meio de santinhos a votar no mesmo candidato.

O homem que estava com as cervejas foi preso em flagrante por crime eleitoral, e levado para a delegacia de Polícia Civil de Paranhos.

Crime eleitoral

Durante as eleições deste domingo (02), foram registradas 19 ocorrências tipificadas como crime eleitoral, em Mato Grosso do Sul. Conforme o levantamento da Operação Eleições 2022, oito pessoas foram presas no MS, devido a infrações eleitorais. Os dados são disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O levantamento mostra que os casos registrados foram de compra de votos/corrupção eleitoral (4), boca de urna (3), crimes contra candidatos (3), violação ou tentativa de violar o sigilo de voto(2); e crimes comuns nos locais de votação (1). Não há registros de apreensão de arma de fogo.

