Deputados federais: confira os candidatos eleitos em MS

Mato Grosso do Sul definiu neste domingo (2), os oito nomes que irão representar o Estado pelos próximos quatro anos na Câmara Federal. Entre os eleitos, apenas uma candidata mulher ocupará as cadeiras.

Conforme a apuração divulgada pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), o candidato mais votado foi Marcos Pollon (PL), com 103.021 votos, seguido de Beto Pereira (PSDB) com 97.823 votos e Geraldo Resende (PSDB) que alcançou 96.482 votos.

Pela federação PSDB/Cidadania três candidatos foram reeleitos, Beto Pereira, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira eleito com 48.201 votos.

Pelo PT, Vander Loubet foi reeleito com 76.437 votos. Camila Jara foi a única a mulher eleita, a atual vereadora por Campo Grande recebeu 56.549

No PP (Partido Progressista), o candidato natural de Corumbá, Luiz Ovando conseguiu 45.490 votos e garantiu a reeleição.

Dois candidatos do PL (Partido Liberal) foram eleitos em primeiro mandato, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira. Pollon se consolidou como o candidato mais votado de todo Mato Grosso do Sul.

