Camila Jara, do PT, anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande

Na tarde desta segunda-feira (19), a deputada federal por Mato Grosso do Sul, Camila Jara, oficialmente lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande nas eleições programadas para outubro deste ano. O anúncio foi feito no diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), sem a presença dos deputados estaduais e do colega de bancada em Brasília, Vander Loubet, que foram representados por emissários.

Apesar das ausências, a parlamentar citou nominalmente todos os mandatários e justificou a falta do deputado Pedro Kemp, mencionando uma emergência familiar. Ela adiantou que Kemp desempenhará o papel de um dos coordenadores de sua campanha.

Sobre o suposto desentendimento com o deputado José Orcírio, conhecido como Zeca do PT, Camila afirmou que espera que ele se junte à campanha, destacando a importância de seu apoio popular.

Camila enfatizou que a escolha de seu nome foi respaldada pela direção nacional do Partido dos Trabalhadores, acrescentando que Zeca já havia recusado a disputa por problemas pessoais.