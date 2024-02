Homem é preso em Tacuru por tentativa de homicídio contra jovem em 2022

Nesta segunda-feira(19), a Polícia Civil de Tacuru cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão contra C.R.V., homem(18), expedido pela Vara Única da Comarca de Eldorado-MS.

O indivíduo foi localizado pela equipe do SIG – Serviço de Investigações Gerais da Delegacia de Eldorado na aldeia Sassoró, em Tacuru, que solicitou apoio da Delegacia de Tacuru e da liderança indígena da comunidade, para apreendê-lo.

O homem é acusado de ter tentando matar A.L.F., que na época do ocorrido, 27/07/2022, tinha 19 anos de idade. A vítima foi esfaqueada pelo autor, que tinha 16 anos de idade na época, em um bar na Rua Santa Terezinha, no Bairro Novo Eldorado, no município de Eldorado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada. A investigação foi feita pela Polícia Civil e a autoridade policial representou pela apreensão do adolescente, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

