PL de Mato Grosso do Sul terá seus dois deputados federais em ato do dia 25

Pollon e Rodolfo estarão na manifestação da Avenida Paulista convocada por Jair Bolsonaro

O Partido Liberal de Mato Grosso do Sul confirmou, desde o último sábado (17), a presença do seu presidente no diretório regional, Marcos Pollon, no evento de 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, organizado por Jair Bolsonaro. Também está confirmado para a manifestação, em prol da democracia e do Ex-Presidente da República, o também deputado federal, Rodolfo Nogueira.

Os dois parlamentares, figuram entre os mais de 100 representantes do Congresso Nacional que estão convidados para o evento. E assim como várias lideranças no Brasil, tem recebido para as suas equipes o desafio de combater fake news relacionadas a essa agenda, que tem por objetivo ser pacífica e de defesa dos direitos do cidadão.

O PL de Mato Grosso do Sul já se expressou oficialmente estar de acordo com o preceito traçado por Jair Bolsonaro quanto ao ato de 25 de janeiro, em que o ex-presidente pede que o evento não tenha fora da Avenida Paulista outras ações pelo país.

“Estarei como deputado federal, como dirigente partidário, e sobretudo, como brasileiro. Porque é meu dever como cidadão expressar o meu apoio a um Estado Democrático de direito, que respeite posições políticas de oposição e que tenha, diferente de hoje, a estabilidade necessária para a nossa nação prosperar”, destaca o presidente estadual do PL em Mato Grosso do Sul sobre o ato que deve reunir entre 500 mil a um milhão de pessoas às 15h no centro de São Paulo.

Com informações da assessoria