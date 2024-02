População de Nova Andradina pode participar de Audiência Pública sobre o transporte coletivo na cidade

Os moradores de Nova Andradina podem participar no dia 26 de fevereiro da Audiência Pública sobre os planos de Mobilidade e do Transporte Coletivo na cidade. O evento acontecerá na câmara municipal da cidade às 19h.

O objetivo do Plano de Mobilidade Urbana é organizar e melhorar o deslocamento, promovendo a integração entre diferentes modos de transporte. Já o Plano de Transporte Coletivo visa a organização e melhoria dos serviços de transporte público, buscando eficiência, acessibilidade e sustentabilidade.

O enfoque principal da audiência será o Plano de Transporte Coletivo. Serão discutidas e apresentadas as propostas de novas linhas e melhorias nos serviços de transporte público dentro do município, por isso é de extrema importância a participação da população para a formulação de medidas, visto que são os mesmos que utilizarão do serviço.

