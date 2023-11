Câmara Municipal de Sidrolândia instaura CPI em Sessão Extraordinária

A partir da próxima semana começam os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de apurar possíveis fraudes licitatórias e demissões em massa que ocorreram recentemente na cidade de Sidrolêndia. Os vereadores aprovaram a abertura da CPI na Sessão Extraordinária ocorrida nessa quinta-feira (27), sendo que a decisão ocorreu logo após o Ministério Público e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) terem conduzido uma investigação na cidade.

A abertura da CPI veio diante das denuncias de irregularidades em processos de licitação e demissões que afetaram um grande número de trabalhadores no município, sendo que os parlamentares devem decidir se irão ou não convocar a prefeita para prestar depoimento sobre os fatos na última semana a prefeita .

A prefeita de Sidrolândia Vanda Camilo (PP) disse que não teme instalação da a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigará as denúncias de licitações fraudulentas. Ela afirmou que está “demonstrando total transparência em relação aos fatos em questão, pois não tem nada a esconder”.

A CPI é formada pelos respectivos vereadores; Presidente – Enelvo Felini Junior; Relator – Cleyton Martins; Secretário – Ademir Gabardo; Membro – Adavilton Brandão; Membro – Izaqueu Diniz (Gabriel Autocar). Os membros da comissão contarão com prerrogativas especiais para solicitar documentos, ouvir testemunhas, convocar autoridades e, assim, obter informações completas e precisas sobre o caso.

