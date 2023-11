MS perdeu 49.162 hectares com desmantemento em 2022

A área perdida em Mato Grosso do Sul com desmatamento em 2021 totalizava 55.959 hectares e em 2022 caiu para 49.162 hectares. O levantamento é uma iniciativa do Observatório do Clima desenvolvida por uma rede multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia com o propósito de mapear anualmente a cobertura e uso da terra do Brasil e monitorar as mudanças do território.

Os dados estão no Relatório Anual do Desmatamento no Brasil publicado pelo projeto MapBiomas Alerta, que aponta uma redução na área desmatada em 2022, em comparação com o apurado em 2021. Apenas quatro estados e o Distrito Federal tiveram redução na área desmatada no ano passado e Mato Grosso do Sul com -12% está entre eles: atrá do Rio Grande do Norte em primeiro com -47%, do Paraná em segundo com com -42%, Distrito Federal com -28%, e a frente da Paraíba, com -6%.

Em 20 unidades houve aumento no desmatamento e em duas (Maranhão e Goiás) a situação ficou estável, com ligeira queda de 2% na área desmatada. Em nível nacional o desmatamento teve aumento de 22,3% em 2022, em relação a 2021. Foram mais de 2,05 milhões de hectares desmatados, área que se aproxima do tamanho do território do Estado de Sergipe. Cinco Estados respondem por 66% do total da área desmatada, sendo que três (AM, MT e PA) estão localizados na região Amazônica. Os outros dois são Bahia e Maranhão.

O MapBiomas Alerta analisa alertas de desmatamento captados por imagens de satélite feitas diariamente. Em 2022 foram detectados, validados e refinados 76.193 alertas de desmatamento, número um pouco maior que em 2021 (71.527), porém bastante inferior ao registrado em 2020, quando o sistema detectou 99.020 alertas.

