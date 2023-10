Prefeitura de Sidrolândia cancela contratos com investigados na “Operação Tromper”

As vésperas da sessão da extraordinária (quinta-feira ,27) Câmara que poderá votar um pedido de CPI sobre as denuncias de irregularidades que levaram o Ministério Público Estadual a deflagrar a “Operação Tromper” a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), anunciu vai rescindir os contratos de prestação de serviços e aquisição de produtos, bem como as atas de registro de preço firmadas com as cinco empresas sob investigação do MPE.

Uma das principais consequências de uma CPI (Comissão Parlamentar de Investigação), caso venha a ser instalada, pode ser o pedido de cassação da prefeita Vanda Camilo (PP) mas esse afastamento também póde ser determinado ao fional daa apuraçãoi que est´pa sendo realizada pelo MPE. As medidas adotadas pela prefeita tem como objetivo amenizar p´rováveis efeitos dessa investigação.

“Nossa gestão não tem nada a esconder; apoiamos integralmente os órgãos de fiscalização e repudiamos qualquer conduta que vá contra os princípios éticos e legais.”, declarou a prefeita. Um decreto nesse sentido foi publicado nesta quarta-feira, que determina ao Setor de Compras, Licitações e Contratos o cancelamento todos os contratos atualmente em vigor com as empresas: R&C Comércio, Serviços e Manutenção Ltda, ME; 3M Produtos e Serviços Ltda; Rocamora Serviços de Escritório Administrativo EIRELI; Odinei Romeiro de Oliveira ME e Everton Luiz de Souza Luscero EIRELI.

Aparentemente em funcionamento desde o ano de 2017, gestão passada, de Marcelo Ascoli, destinado a obtenção de vantagens ilicitas por meio de fraudes em licitações o Ministério Público Estadual identificou a existência de um esquema de corrupção na atividade administrativa do municipio de Sidrolândia, .

O decreto ainda suspende e determina a revisão dos processos licitatórios ainda não homologados, que foram vencidos por qualquer uma das empresas sob investigação. “Caso sejam identificados indícios de fraude, a licitação será revogada, e um processo administrativo será instaurado para apurar os fatos”, assegura a prefeitura.

A prefeita assegura ainda que não tem nada a esconder e que apoia as investigações. A prefeita afirma ainda que determinou aos setores responsáveis pela cotação de preços, usada como referência nos pregões, que consultem empresas especializadas para revisarem o acervo de dados com a média de preços apurada.

