Polícia Militar Rodoviária apreende veículo com meia tonelada de maconha e skank

Com meia tonelada de maconha e Skank no valor estimado em R$ 1.144.840,00 uma equipe da Base Operacional de Três Lagoas, do BPMRv prendeu na tarde desta sexta-feira (28/07), um homem que transportava carga de entorpecentes em um veículo na MS 395. O motorista foi localizado quando estava em mata, sendo identificado um homem de 44 anos de idade, morador de Ribeirão Preto-SP.

A ocorrência foi registrada por volta das 12h20min, quando os deram ordem de parada ao veículo Volkswagen Gol, de cor preta, de Ribeirão Preto-SP, porém, o condutor não obedeceu, sendo necessário realizar acompanhamento tático. A equipe ao fazer checagem do veículo, verificou que a placa e chassi não eram compatíveis, que a verdadeira placa seria de São José do Rio Preto-SP.

No interior do veículo estavam vários tabletes de substância análoga à maconha, que posteriormente totalizou 467,405 kg , além de pacotes de substância análoga a Skank, que pesaram 17,715 kg do entorpecente.

