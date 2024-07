Câmara dos Deputados aprova urgência para tramitação de projeto da reforma tributária

Na noite de terça-feira (9), a Câmara dos Deputados aprovou, por 322 votos a favor e 137 contra, o regime de urgência para a tramitação de um dos projetos que regulamenta a reforma tributária. Com a aprovação, o projeto será votado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões. A discussão está marcada para começar às 10h desta quarta-feira (10).

O texto do projeto propõe a criação de novos impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que irão substituir tributos atualmente existentes. O projeto recebeu mais de 380 sugestões de emenda — pedidos de alteração em trechos do texto — em menos de um dia.

Mais cedo, o projeto foi debatido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários em uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O desejo de Lira é aprovar a proposta antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Caso aprovado, o texto seguirá para o Senado.

Uma outra proposta relacionada à reforma tributária, que regulamenta o comitê gestor responsável por administrar e fiscalizar os tributos, está prevista para ser votada em agosto, após o recesso parlamentar.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: