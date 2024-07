Moradores do bairro Jardim Colibri II reclamam da mudança na coleta seletiva sem aviso prévio

Moradores da rua Enzo Cianteli no bairro Jardim Colibri II, denunciaram ao Jornal O Estado, que as coletas seletivas às segundas-feiras não estariam acontecendo mais. Segundo a vizinhança, ontem (9), teria sido pelo menos, a segunda semana consecutiva em que o serviço não teria ocorrido.

A reportagem do Jornal O Estado, esteve na manhã de ontem (9) no local e constatou que as sacolas estavam espalhadas pelas calçadas das residências, conforme a reclamação dos moradores.

Uma das vizinhas que preferiu não ser identificada contou para a reportagem que nenhum morador da região foi avisado sobre uma possível mudança. “Eles estão passando apenas dois dias na semana, na quarta-feira e na sexta-feira. Acredito que não seja suficiente para recolher tudo, fora que acumula muito lixo em casa, se ficar apenas dois dias. Estamos acostumados com três dias, mas não sei o que aconteceu que não estão vindo mais na segunda-feira”, destaca.

A reportagem entrou em contato com a Solurb, mas até o fechamento desta edição não obteve respostas.

Por Inez Nazira

