Desembargador Ruy Celso refuta alegações falsas sobre anulação de provas

Esclarecimento é sobre operação que envolve o atual vereador Claudinho Serra

Após repercussão de que o Desembargador Ruy Celso Barbosa Florence teria votado na 2ª Câmara Criminal para anular as provas da operação que envolve o atual vereador Claudinho Serra, referente ao período em que ele era secretário no município de Sidrolândia, no interior de Mato Grosso do Sul, o magistrado se posicionou.

Por meio de nota de esclarecimento à imprensa, a assessoria do Desembargador explicou: “essas falsas notícias afirmam que o Des. Ruy Celso teria indicado a Comarca de Campo Grande como a competente para a análise do processo, tornando nulas todas as provas produzidas em Sidrolândia. O Desembargador Ruy Celso votou apenas pelo afastamento da preliminar para que o Habeas Corpus fosse conhecido quanto ao mérito, ficando vencido, e o julgamento terminou neste ato“.

Ainda na nota, a assessoria afirma que “ao contrário do que foi noticiário, ‘ninguém apreciou o mérito da questão. Até porque, se tivesse sido analisado, a atribuição seria primeiramente do Desembargador relator do processo e não do Desembargador Ruy Celso, que é o 2º vogal“, acrescentou.

O Desembargador entende que essa notícia foi muito além da realidade, “fica claro que ela foi construída. Não se sabe por quem, em primeiro lugar, e com qual propósito. Trata-se de mais uma exposição maliciosa, o que é lamentável. Reitero o compromisso do Poder Judiciário com a verdade e a justiça, e reafirmo que quaisquer decisões são tomadas com base na lei e nos princípios éticos que norteiam nossa atuação. Confio que pessoas de bom senso consigam discernir o que é verdade e o que é falso”, concluiu o Des. Ruy Celso Barbosa Florence.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram