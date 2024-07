Coronel Neidy vai assinar ficha de filiação ao PL para ser vice de Beto Pereira

Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião deve assinar ficha de filiação ao PL e ser indicada pelo partido para ser a candidata a vice de Beto Pereira, na chapa que vai concorrer à Prefeitura de Campo Grande e, já começam a serem feitas gestões no sentido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro participe da convenção. O deputado estadual Coronel David (PL) reafirmou que está sacramentada a aliança entre o PL e o PSDB para a pré-candidatura de Beto Pereira à Prefeitura da Capital.

“Só houve um nome levado ao Bolsonaro que foi o da Coronel Neidy”. Foi o que afirmou Coronel David ao reforçar ainda que o nome de Neidy Nunes Barbosa Centurião é uma decisão acertada, pois somente o nome dela foi apresentado. De acordo com o deputado, a opção pelo candidato da sigla tucana foi uma decisão nacional da qual ele não participou.

David explicou que na reunião com Bolsonaro, ficou explícita a decisão do ex-mandatário de que em 2022, o PL ‘errou’ nas alianças e por isso perdeu a corrida eleitoral. “Nós só ganhamos a eleição quando se tem a maioria dos votos, nós perdemos a eleição em 2022… Era preciso que o PL fizesse essa análise profunda do que realmente aconteceu, e o que precisa ser feito para levar novamente à eleição do presidente Bolsonaro, que é nosso candidato”, declarou o deputado.

David reforçou que o nome da Coronel Neidy para vice de Beto está confirmado, muito em razão de erros da direção local do PL. O deputado Coronel David sempre defendeu a candidatura própria, afirmou que devido a erros de articulação chegou-se a conclusão de que agora não sobrou outro caminho que não fosse a indicação do vice”, concluiu.

Por Laureano Secundo