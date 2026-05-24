Calendário eleitoral de junho traz prazos para partidos e recursos de campanha

As eleições de 2026 estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando mais de 155 milhões de brasileiros deverão ir às urnas para escolher os representantes que ocuparão cargos no Executivo e Legislativo pelos próximos anos.

Mesmo faltando meses para o pleito, o calendário eleitoral já prevê uma série de prazos importantes que precisam ser cumpridos por partidos políticos, Justiça Eleitoral e órgãos responsáveis pelo financiamento das campanhas.

Conforme o cronograma divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o mês de junho concentra datas relacionadas ao Fundo Eleitoral, multas eleitorais e funcionamento de seções de votação no exterior.

O primeiro prazo ocorre em 1º de junho, quando a União deverá realizar a liberação dos recursos do Fundo Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral.

Já no dia 5 de junho termina o período para que partidos políticos comuniquem oficialmente ao TSE eventual renúncia aos valores do fundo destinados às campanhas eleitorais.

Outra data importante será 16 de junho. Neste dia, a Justiça Eleitoral deverá disponibilizar aos partidos a relação completa de devedores de multa eleitoral. Também está prevista para a mesma data a divulgação do montante de recursos disponíveis no FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha).

O calendário ainda prevê prazo em 22 de junho para pedidos de funcionamento de seções eleitorais no exterior fora das embaixadas brasileiras. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Ministério das Relações Exteriores.

Nas eleições de 2026, estarão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal, além de duas vagas para o Senado Federal, deputados federais, estaduais e distritais.

Os brasileiros que residem no exterior poderão votar apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

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