Mulher em surto psicótico ataca marido com facas e casal vai parar no hospital em Maracaju

Uma mulher de 49 anos atacou o marido, de 42 anos, com golpes de faca durante um surto psicótico registrado na tarde da última sexta-feira (22), no bairro Vila Juquita, em Maracaju.

Segundo informações da ocorrência, o homem sofreu ferimentos na mão e no joelho. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi encaminhado ao hospital da cidade.

Ainda conforme o relato da vítima à polícia, a esposa realiza tratamento psiquiátrico contínuo e teria ingerido uma grande quantidade de medicamentos controlados antes das agressões, o que teria provocado o surto.

Durante o episódio, a mulher pegou duas facas e passou a atacar o companheiro dentro da residência.

Os bombeiros precisaram imobilizar a suspeita em uma maca de resgate para garantir o atendimento e a segurança da ocorrência.

As facas utilizadas nas agressões foram apreendidas pelos policiais militares. Os utensílios apresentavam manchas de sangue.

Devido ao estado de saúde do casal, ambos foram encaminhados ao hospital local para avaliação médica e acompanhamento clínico.

O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Com informações do Maracaju Speed

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