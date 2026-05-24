Drive-thru de vacinação contra gripe termina neste domingo em Campo Grande

Quem ainda não se imunizou contra a gripe terá uma última oportunidade neste domingo (24) em Campo Grande. O drive-thru de vacinação contra a influenza, montado no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, realiza neste fim de semana o último dia de atendimento para motoristas e pedestres.

A ação faz parte da estratégia da SES (Secretaria Estadual de Saúde) para ampliar a cobertura vacinal diante do aumento da circulação de vírus respiratórios no Estado.

Segundo a SES, até o último dia 20 de maio cerca de 4 mil doses já haviam sido aplicadas no local.

A vacinação está liberada para toda a população acima de 6 meses de idade desde o último dia 15 de maio. Conforme a secretaria, o modelo drive-thru busca facilitar o acesso da população à imunização, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial.

A estrutura conta com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e equipes de enfermagem responsáveis pela organização do fluxo de veículos e aplicação das doses.

Neste domingo, o atendimento ocorre das 7h às 19h.

Além da vacinação no drive-thru, a SES orienta os municípios de Mato Grosso do Sul a manterem a campanha ativa nas unidades básicas de saúde e intensificarem ações para ampliar o acesso da população à vacina contra a influenza.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento pessoal. A carteira de vacinação também pode ser levada, se disponível.

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