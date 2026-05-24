Nikolas Ferreira critica esquerda e cita cenário político durante palestra em Campo Grande

Foto: reprodução/redes sociais
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou na noite desse sábado (23), em Campo Grande, que “falar em estado da direita é muito bom”, durante palestra realizada no evento KnowHow Experience. A declaração ocorreu após reações do público diante de críticas feitas a políticos e pautas da esquerda.

O parlamentar participou do encontro voltado a empresários e profissionais autônomos, onde falou sobre comunicação e liderança. Apesar de afirmar que não pretendia abordar política, Nikolas misturou conteúdos técnicos com referências ao cenário político nacional ao longo da apresentação.

Logo no início da palestra, o deputado fez comentários em tom descontraído enquanto aguardava ajustes técnicos no telão. Em um dos momentos, questionou se um integrante da organização seria “petista” por ter retido o controle de transição das telas da apresentação.

Na sequência, afirmou que aproveitaria o problema técnico para falar sobre política, mas ponderou que “em Mato Grosso do Sul também tem limites”.

“Vocês vão me perguntar: e o careca, Nikolas? Calma, Mato Grosso do Sul, eu preciso voltar pra casa”, disse em tom de brincadeira.

Durante a palestra, o parlamentar destacou temas como autoconhecimento, identidade e coerência como fatores essenciais para uma comunicação eficiente. Ainda assim, voltou a fazer referências políticas ao citar promessas de campanha de adversários.

“Tem gente que prometeu picanha, mas não deu”, afirmou. Em seguida, brincou com a recepção do público. “Falaram para vocês que se não aplaudisse, eu não voltaria, mas depois da picanha que eu comi aqui eu volto.”

Nikolas também relembrou o cenário político vivido pelo país na década passada e mencionou episódios como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato e a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Naquela época a Dilma sofreu impeachment, o Bolsonaro cresceu, aí veio a Lava Jato, depois Lula foi preso, Bolsonaro foi eleito. Ô saudade. A gente achava que finalmente as coisas iam mudar, e não mudaram”, declarou.

Ao encerrar a introdução da palestra, o deputado afirmou que momentos de crise costumam favorecer quem sabe se comunicar. Ele citou a pandemia da Covid-19 como um período em que conseguiu ampliar sua visibilidade nas redes sociais.

O evento ocorreu em meio à repercussão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado em um suposto esquema de fraude financeira apurado pela Polícia Federal.

Segundo as denúncias divulgadas, Flávio teria procurado o empresário para viabilizar o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. Conforme declaração dada à GloboNews por Karina Ferreira da Gama, proprietária da produtora responsável pela obra, o investimento do Banco Master representaria cerca de 90% dos recursos destinados ao projeto.

Nikolas evitou comentar diretamente o caso durante a palestra, mas já havia se manifestado nas redes sociais após a divulgação de áudios pelo Intercept Brasil. Em publicação nos stories do Instagram, o deputado afirmou não acreditar em “condenações precipitadas”, defendeu a versão apresentada por Flávio Bolsonaro e questionou a repercussão dada ao caso em comparação com outros escândalos envolvendo integrantes do governo federal.

 

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