“Brevemente voltaremos às atividades”, diz Bolsonaro em vídeo

Em vídeo divulgado na manhã desta quarta-feira (8), em suas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu caminhando pelo corredor do hospital onde está internado em São Paulo, e disse que seu quadro clínico está sob controle e que em breve, voltará às suas atividades cotidianas.

“Tudo bem, graças a Deus! É uma erisipela, que está sob controle e uma aderência, mas está dando tudo certo! Um abraço a todos e, brevemente voltaremos às atividades”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro foi hospitalizado no sábado (4), quando estava na cidade de Manaus (AM), com um quadro de erisipela, uma infecção de pele causada por bactérias. No domingo (5), o ex-presidente foi transferido para um hospital em Brasília (DF) após apresentar desconforto intestinal.

Devido aos problemas de saúde, a visita de Jair Bolsonaro a Mato Grosso do Sul, que estava programada para os dias 14 e 15 de maio, onde ele visitaria a 58ª edição da Expoagro em Dourados, foi cancelada. O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) confirmou o cancelamento e pediu orações.

“Por determinação médica, as agendas do mês de maio estão canceladas. Peço que todos estejam orando pela saúde do presidente!”

Ainda de acordo com o deputado federal Rodolfo Nogueira, assim que Jair Bolsonaro se recuperar, uma nova data para sua a vinda a mato Grosso do Sul, deverá ser marcada.

