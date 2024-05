Acidente envolvendo dois carros e uma carreta acaba em morte na BR-158

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta resultou na morte de uma pessoa na manhã desta quarta-feira (8) na BR-158, em Paranaíba, três pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde.

segundo apurado pelo site JP News o acidente ocorreu no sentido Aparecida do Taboado, KM-114, próximo à Pedreira, por volta das 8h20. Um trailer que estava engatado em uma caminhonete se soltou e colidiu com o caminhão, que tentava desviar do reboque.

O caminhão, em seguida, colidiu com o guard-rail e caiu no córrego Três Barras. O carro que vinha no sentido oposto também colidiu com o reboque tombado na pista. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para o loca para dar início as diligências.

