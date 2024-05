Rodolfo Nogueira confirma cancelamento da vinda de Bolsonaro a MS

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) confirmou o cancelamento da vinda do presidente Bolsonaro ao Estado de Mato Grosso do Sul. “Por determinação médica, as agendas do mês de maio estão canceladas. Principalmente para a população de Dourados que aguardava ansiosa a chegada do nosso presidente no dia 14 e nós vamos remarcar para uma próxima data”, afirmou Nogueira.

Após um problema de saúde, o presidente teve que cancelar todas os compromissos do mês de maio, incluindo sua vinda ao MS que estava marcada para ocorrer nos dias 14 e 15 de maio.

“Peço que todos estejam orando pela saúde do presidente. Mais tarde deve sair um boletim médico do hospital que ele está internado”, reforçou o parlamentar.

Na última sexta-feira (22), o presidente chegou à capital amazonense, sentindo desconforto, sendo atendido na mesma em um hospital particular da cidade, que diagnosticou um caso de erisipela, a mesma infecção bacteriana que o atingiu em novembro de 2022.

De acordo com Nogueira, nova data será marcada para que Bolsonaro visite o estado.

