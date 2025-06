Bolsonaro realiza exames em hospital de Brasília após mal-estar em Goiás

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a uma bateria de exames na manhã deste sábado (21), no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo informações do SBT News, Bolsonaro chegou à unidade médica por volta das 7h15, sem necessidade de internação. Um boletim médico e uma coletiva de imprensa devem trazer mais detalhes sobre o estado de saúde ao longo do dia.

A ida ao hospital ocorre um dia após Bolsonaro sentir indisposição durante compromissos em Goiânia (GO), o que o levou a cancelar agendas e retornar antecipadamente à capital federal. Na sexta-feira (20), ele chegou a visitar um frigorífico na capital goiana, onde se encontrou com apoiadores e empresários, mas deixou o local antes do fim do evento, alegando mal-estar.

Durante discurso na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, na quinta-feira (19), onde foi homenageado com o título de cidadão aparecidense, o ex-presidente já demonstrava sinais de desconforto. Interrompido por episódios de soluço, Bolsonaro chegou a admitir, em meio ao pronunciamento: “Desculpe, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia.”

Histórico de saúde delicado

A situação de saúde de Jair Bolsonaro exige atenção desde o atentado à faca sofrido em 2018, durante a campanha presidencial. Desde então, ele passou por diversas cirurgias. A mais recente foi realizada em 13 de abril deste ano, quando enfrentou um procedimento de cerca de 12 horas para remover aderências no intestino e reconstituir a parede abdominal. Na ocasião, ficou internado por três semanas em um hospital particular da capital federal.

Assessores próximos informaram que Bolsonaro está sendo acompanhado por médicos de confiança, e o objetivo da bateria de exames é avaliar se o mal-estar recente está relacionado à sua condição intestinal ou se há outros fatores em investigação.

A expectativa é que novos desdobramentos sobre seu estado de saúde sejam divulgados ainda neste sábado.

Com informações do SBT News

