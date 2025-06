IFMS de Dourados abre seleção para especialização gratuita e a distância em Humanidades e Linguagens

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Dourados, está com inscrições abertas para a especialização em Ensino de Humanidades e Linguagens, oferecida gratuitamente e na modalidade a distância. São 40 vagas disponíveis, com cotas reservadas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas até 29 de junho, por meio de formulário eletrônico online.

O curso, com início previsto para 13 de agosto, será realizado por meio do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea/Moodle), com aulas síncronas às quartas ou quintas-feiras, sempre às 19h, no horário de Mato Grosso do Sul. A duração do curso varia entre 18 e 24 meses, com carga horária total de 420 horas, sendo 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Quem pode se inscrever

Podem participar do processo seletivo licenciados nas áreas de:

– História

– Geografia

– Filosofia

– Sociologia

– Letras

– Pedagogia

– Artes

– Educação Intercultural Teko Arandu

Critérios de prioridade

A seleção seguirá uma ordem de prioridade, contemplando:

Professores da educação básica das redes municipais de Dourados e Deodápolis; Docentes de outras redes; Candidatos que não atuam na sala de aula.

No ato da inscrição, é necessário anexar documentos comprobatórios da prioridade e indicar se deseja concorrer pela ampla concorrência ou pelo sistema de ações afirmativas. Candidatos autodeclarados pretos e pardos passarão por procedimento de heteroidentificação.

Processo de seleção

A classificação dos candidatos será feita com base na análise documental e do Currículo Lattes, considerando:

– Titulações de pós-graduação;

– Produção acadêmica.

– Resultado preliminar: 24 de julho

– Resultado final: 29 de julho

O foco da especialização está no aprimoramento de metodologias de ensino, práticas pedagógicas inovadoras e na produção de conhecimento voltada à educação básica, especialmente nas áreas das Humanidades e Linguagens.

Mais informações sobre o edital e o link para inscrição estão disponíveis no site oficial do IFMS.

