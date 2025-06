Bolsonaro passa mal durante agenda em Goiânia e retorna a Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã de sexta-feira (20) e precisou interromper compromissos em Goiânia (GO), retornando a Brasília (DF) por orientação médica. A indisposição ocorreu enquanto Bolsonaro visitava um frigorífico na capital goiana, onde chegou a conversar com apoiadores e com o empresário Leandro Batista, mas deixou o local antes do encerramento do evento.

O estado de saúde do ex-presidente segue exigindo atenção desde o atentado à faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, Bolsonaro já passou por várias intervenções cirúrgicas, incluindo uma operação recente, realizada em abril deste ano, que durou cerca de 12 horas. Na ocasião, ele foi submetido à remoção de aderências intestinais e à reconstrução da parede abdominal, permanecendo internado por três semanas em um hospital particular de Brasília.

Na noite de quinta-feira (19), Bolsonaro participou de uma cerimônia na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia (GO), onde foi homenageado com o título de cidadão aparecidense. No entanto, em função do mal-estar, ele cancelou a agenda prevista para a manhã desta sexta-feira em Anápolis, onde receberia um diploma de honra ao mérito das mãos do prefeito Márcio Corrêa (PL). A homenagem seria concedida em reconhecimento à sua trajetória política e à relação construída com os moradores da cidade.

Até o momento, não há informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde atual do ex-presidente. Assessores próximos afirmam que ele está em repouso e sendo acompanhado por sua equipe médica em Brasília.

