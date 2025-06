Trajetória de Aleixo Paraguassu é narrada no livro ‘Vontade Indomável’

Fundador do Insituto Martin Luther King, professor e delegado, Aleixo foi o primeiro juiz negro de MS

“Há 42 anos atrás eu me aposentei como juiz. Eu saí daqui com os pés, mas o meu coração vai ficar até a morte aqui. Vocês lendo o livro, vão entender um pouco sobre o porque fazer essa menção”. Essa é a fala de Aleixo Paraguassu Netto durante o lançamento do livro ‘Vontade Indomável’, na última quarta-feira (18), realizado na Galeria dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Escrita por Helen Suzuki e Rachel Anderson, a obra narra a trajetória de vida e carreira do juiz aposentado que é figura marcante na magistratura de Mato Grosso do Sul e personagem histórico. O lançamento contou com amigos, familiares e colegas que conviveram com Aleixo, em sua jornada pessoal e profissional. Com uma abordagem humanizada, o livro promete emocionar e inspirar todos aqueles que conheceram ou se depararam com sua história de dedicação e compromisso com o poder público de MS.

“O Aleixo Paraguassu é uma instituição. Ele possui uma imagem, um trabalho incrível em Mato Grosso do Sul, então, unindo com a trajetória dele, esse livro é um resgate e servirá para deixar registrado essa caminhada de vida. E isso é que importa, deixar registrado a história de pessoas como ele. Livros como esse são exemplos de vida”, disse para o jornal O Estado o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros.

De acordo com Aleixo, o processo de produção do livro levou cerca de um ano e envolveu a gravação de diversos depoimentos para a escritora Rachel Anderson, uma das autoras da biografia.

“Eu fui relatando para ela os episódios da minha vida e da minha carreira, e eles deram um ordenamento na minha narração para transformá-la neste livro. Depois, o material passou por um processo de revisão — feito pela jornalista Helen Suzuki, de Curitiba — e, por fim, foi impresso aqui em MS pela Gráfica do Oeste”, explica o juiz aposentado.

Aleixo revelou ainda que a publicação da biografia só foi possível graças à insistência de sua neta, Bianca Paraguassu, que o convenceu a se dedicar a este projeto para contar episódios marcantes de sua trajetória pessoal e de sua carreira como magistrado e gestor público.

“Eu não queria a publicação da biografia, por causa do meu jeito de ser mais discreto. Achava que poderia parecer pretensão da minha parte, então relutava muito, mas não resisti à insistência dela, talvez querendo juntar histórias do avô querido para ler depois”, revela o juiz aposentado.

Médica endocrinologista, Bianca vê a profissão como um processo de convencimento constante, que busca encaminhar pacientes para hábitos mais saudáveis, por exemplo. Ela utilizou dessa experiência para convencer o avô que contar a sua história era preciso.

“Convenci ele com muito amor, muito carinho, já que o maior medo dele era contar a própria história em vida. Disse ‘não vô, as pessoas serão mais impactadas em vida’. Ele é um exemplo de humildade e ética, e foi uma alegria para mim ver o projeto deste livro dando certo. Foi difícil, ele revisou muitas vezes”, disse a reportagem.

“Ele sempre foi meu grande amigo, estudamos alemão juntos, fomos em um intercâmbio para a Alemanha juntos e sempre tivemos uma afinidade muito grande. E ele tem uma história de vida incrível, que deveria ser contada para inspirar outras pessoas, do ponto de vista ético, que acredito que precisamos ler”, completou.

“É uma biografia simples, de um homem simples, mas que retrata muito bem algumas passagens da minha vida, principalmente na magistratura. É um livro escrito em uma linguagem coloquial, sem pretensões literárias maiores”, relata Aleixo Paraguassu Netto.

“Há um adágio inglês que diz que a terra da gente é onde a gente sai com os pés e deixa o coração. A minha terra, até o fim da vida, será a magistratura”, completa.

A biografia de Aleixo Paraguassu Netto é prefaciada pela jornalista Helen Suzuki e pelo advogado Carmelino de Arruda Rezende, com quem Aleixo estudou na Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro e mantém uma relação de amizade há mais de 60 anos.

Nascido em Belo Horizonte (MG), Aleixo Paraguassu Netto ingressou no mercado de trabalho e na carreira militar ainda muito jovem. Casou-se, teve filhos e voltou a estudar, graduando-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro.

Caminhada

Ingressou na magistratura em 1974, em Rio Brilhante, e atuou como juiz nas comarcas de Bataguassu, Dourados e Campo Grande antes de se aposentar e assumir a Secretaria Estadual de Segurança Pública, em 1983. Em 1987, foi secretário de Estado de Educação pela primeira vez, cargo que também exerceu entre 1995 e 1997.

Também foi presidente da Associação de Magistrados de MS (Amamsul), coordenador de Controle Interno do TRE/MS, presidente da Escola de Governo do Estado de MS, assessor jurídico da Presidência do TRE/MS e presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento e Defesa dos Direitos do Negro (Cedine), além de idealizador, fundador e presidente do Instituto Luther King em Campo Grande, em 2003.

Aleixo ainda atuou como professor no curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco, da Faculdade de Direito da Universidade da Grande Dourados (Unigran), da Escola Superior da Magistratura de MS (Esmagis) e da Escola de Polícia do Distrito Federal.

“Espero que sirva de inspiração para pessoas que precisam de um esforço sobre-humano para vencer. Isso foi o que fiz a vida toda. E espero também que pessoas mais abastadas tenham mais sensibilidade com os problemas sociais desse país. Não é possível um país se desenvolver com os níveis de desigualdade que experimentamos”, finalizou Aleixo.

Por Carolina Rampi

