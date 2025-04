Bolsonaro é internado às pressas em Natal após fortes dores abdominais durante evento no interior do RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido de helicóptero para um hospital em Natal (RN) nesta sexta-feira (11), após sentir fortes dores abdominais durante a participação em um evento político no município de Tangará, no interior do estado. A agenda fazia parte do movimento Rota 22, promovido por aliados do Partido Liberal.

Segundo informações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu pai foi levado inicialmente ao Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. “Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado para um hospital em Natal”, informou o senador.

A Prefeitura de Santa Cruz confirmou que Bolsonaro apresentou um quadro de dor gastrointestinal aguda. Após estabilização clínica feita pela equipe médica local, com apoio da Polícia Militar, o ex-presidente foi transferido por via aérea.

Já na capital potiguar, Bolsonaro foi internado no Hospital Rio Grande, onde passou por exames e foi sedado temporariamente para controle da dor, de acordo com informações do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que os sintomas estão ligados a aderências intestinais, reflexos da facada sofrida em 2018, durante a campanha eleitoral.

“Bolsonaro está lúcido e foi transferido consciente para a capital”, disse Carlos.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), que acompanhava o ex-presidente durante a agenda política no Rio Grande do Norte, compartilhou vídeos nas redes sociais mostrando o momento em que Bolsonaro começou a se queixar de dores intensas. Segundo ele, o ex-presidente recebeu atenção médica rápida e adequada. “Peço orações pela recuperação dele”, escreveu Marinho.

Diante do episódio, o Partido Liberal anunciou o cancelamento da agenda política de Bolsonaro no estado. Em nota oficial, a legenda confirmou que o ex-presidente foi internado com quadro abdominal agudo e que permanece sob cuidados médicos em Natal.

“O Partido Liberal está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações pela plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil”, afirmou o comunicado.

Até o momento, não há previsão oficial de alta, e a equipe médica ainda avalia os próximos passos do tratamento. A família do ex-presidente segue acompanhando a situação de perto.

